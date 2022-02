NZ W vs IND W: साल की बेस्ट महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना पहले ODI में नहीं खेल पाएंगी, जानिए वजह 

ICC Women's Cricketer of The Year 2021 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में नहीं खेल पाएंगी। मंधाना का न्यूजीलैंड के खिलाफ कम से कम पहले वनडे से बाहर होना तय है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुता​बिक, मंधाना को अभी कुछ दिन और आइसोलेशन में रहना होगा। न्यूजीलैंड सरकार के क्वारंटीन नियमों के कारण मंधाना को एकमात्र टी20 से भी बाहर होना पड़ा था। इस मुकाबले में भारतीय टीम को बुधवार को 18 रन से हार का सामना करना पड़ा।

Smriti Mandhana is set to be out for at least the first ODI against NZ as ESPNcricinfo understands she is expected to spend another few days at New Zealand government's MIQ — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 9, 2022