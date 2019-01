आईसीसी के नए सीईओ होंगे मनु साहनी, लेंगे डेविड रिचर्ड्सन का स्थान

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मनु साहनी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। आईसीसी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के पूर्व सीईओए और ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स के प्रबंधक निदेशक रहे मनु साहनी अगले महीने आईसीसी से जुड़ेंगे। वह इंग्लैंड में होने वाले वनडे विश्वकप के बाद औपचारिक रूप से वर्ममान सीईओ डेविड रिचर्डसन की जगह लेंगे। साहनी की नियुक्ति को आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर और नामांकन समिति द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने के बाद मंजूरी दी गई है।

The International Cricket Council has confirmed that David Richardson will step down as Chief Executive when his contract expires post next summer’s ICC Cricket World Cup.



More ➡️ https://t.co/6wG1nEtPmk pic.twitter.com/jKXonpMKyH