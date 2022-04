'मैं झुकेगा नहीं', लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ मैच से पहले मस्ती के मूड़ में दिखे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत

आईपीएल 2022 का 15वां मुकाबला लखनऊ सुपर जाइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दिल्ली में तीन और लखनऊ में 1 बदलाव हुआ।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Thu, 07 Apr 2022 07:26 PM

