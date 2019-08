VIDEO: बॉर्डर की निगरानी कर रहे एमएस धौनी ने सैनिकों के लिए गाया गीत

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी इन दिनों भारतीय सेना के साथ कश्मीर में बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि धौनी को भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक हासिल है। उन्होंने विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों भारत की हार के बाद सेना के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने विंडीज दौरे के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया था। वह 31 जुलाई से आर्मी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी पोस्टिंग इस समय दक्षिण कश्‍मीर में है जहां वह विक्‍टर फोर्स का हिस्‍सा हैं। धौनी करीब 15 दिन तक आर्मी को अपनी सेवाएं देंगे।

