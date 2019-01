आंकड़े दे रहे गवाही: लक्ष्य का सफल पीछा करने में विराट कोहली से ज्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं एमएस धौनी

साल 2018 में बुरी तरह असफल रहने के बाद ऐसे कयास लगने लगे थे कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी का क्रिकेट करियर अब समाप्त हो चुका है। और वह वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इस बीच माही को टी20 टीम से ड्रॉप भी होनो पड़ा। लेकिन चैम्पियन हमेशा चैम्पियन होता है, यह साबित किया है महेंद्र सिंह धौनी ने। उन्होंने नए साल यानी 2019 की शुरूआत नए तेवर और जोशो-खरोश के साथ की है और आलोचकों को यह बता दिया है कि इंग्लैंड में होने वाले आगामी वनडे विश्व कप में हिस्सा लेकर वह अपनी ही शर्तों पर क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। धौनी ने 2019 की शुरूआत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सिडनी वनडे मैच से की और 51 रन की पारी खेली। हालांकि, उनकी इस पारी की खूब आलोचना हुई क्योंकि उन्होंने 51 रन बनाने के लिए 96 गेंदों का सामना किया।

Highest batting average in successful chases in ODIs (min.25 inns): 99.85 MS Dhoni 99.04 Virat Kohli 🙏🙏🙏 #AUSvIND

एमएस धौनी ने बल्ले से आलोचकों को दिया करारा जवाब

वैसे क्रिकेट की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी इस धीमी मगर महत्वपूर्ण पारी के लिए महेंद्र सिंह धौनी की आलोचना नहीं करेगा। क्योंकि वह जिस वक्त बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए थे उस वक्त भारत अपने 3 विकेट सिर्फ 4 रन के स्कोर पर गंवा चुका था। ऐसे में एमएस धौनी ने क्रीज पर समय बिताकर भारत को इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने की रणनीति के साथ बल्लेबाजी की। जिसमें उन्होंने 96 गेंदें खेलनी पड़ गईं। इसके बाद उन्होंने एडिलेड वनडे में धौनी ने 54 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 55 रन की नाबाद पारी खेल भारत के लिए मैच फिनिश किया। आखिरी ओवर में उन्होंने छक्का जड़कर स्कोर टाई किया और फिर एक रन लेकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई।

एमएस धौनी ने वनडे में फिर से हासिल किया 50 का एवरेज

इस दौरान महेंद्र सिंह धौनी ने अपने आलोचकों को ना सिर्फ बल्ले से करारा जवाब दिया बल्कि अपने लिए भी कई खोई उपलब्धियां हासिल की। एमएस धौनी ने साल 2018 में 20 वनडे मैचों की 13 पारियों में सिर्फ 25 की मामूली औसत और 71.43 के स्ट्राइक रेट से 275 रन बनाए। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 42 रन रहा। यह धौनी के 15 साल के क्रिकेटटिंग करियर का सबसे बुरा साल रहा। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट पहली बार 80 के नीचे पहुंचा और उनकी औसत भी लगभग एक दशक बाद 50 के नीचे पहुंची। लेकिन महेंद्र सिंह धौनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में दो अर्धशतक जड़ एक बार फिर अपनी औसत 50 के पार पहुंचा दिया।

Most 100s in international cricket

100 Sachin Tendulkar (in 782 innings)

71 Ricky Ponting (668)

64 VIRAT KOHLI (401)

63 Kumar Sangakkara (666)#AUSvIND