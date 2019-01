VIDEO: जब संजय बांगर से एमएस धौनी बोले- गेंद ले लो नहीं तो कहेंगे संन्यास ले रहा हूं

मेलबर्न वनडे मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीतने के बाद वापस पवेलियन लौटते वक्त महेंद्र सिंह धौनी ने टीम इंडिया बल्लेबाजी कोच संजय बांगर से जो कहा उसे सुनकर आप हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएंगे। मेलबर्न में खेले गए आखिरी वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। महेंद्र सिंह धौनी पहले और दूसरे वनडे के बाद तीसरे वनडे में भी 87 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल कर नाबाद रहे। उनके साथ केदार जाधव ने भी 61 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच खत्म होने के बाद जब महेंद्र सिंह धौनी और केदार जाधव वापस पवेलियन लौट रहे थे तो दोनों को शाबाशी देने के लिए टीम के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ मैदान में आए।

