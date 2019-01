AUSvsIND: एमएस धौनी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' के साथ किया 2019 का आगाज

महेंद्र सिंह धौनी ने 2018 की विफलता को पीछे छोड़ते हुए साल 2019 की धमाकेदार शुरूआत की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में लगातार तीन अर्धशतक ठोके। सिडनी में खेले गए पहले वनडे मैच में महेंद्र सिंह धौनी 51 रन बनाकर आउट हो गए थे और भारत वह मैच भी 34 रनों से हार गया था। लेकिन एडिलेड और मेलबर्न वनडे मैचों में महेंद्र सिंह धौनी ने क्रमश: 55 और 87 रन की नाबाद पारियां खेलीं और भारत को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। इसके सा​​थ ही भारत ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया और इस दौरे का शानदार अंत किया। दोनों देशों के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर रही थी।

Another Trophy in the cabinet. 2-1 🇮🇳🇮🇳

Jai Hind #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/oq101deoed