महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव: पत्नी और बेटे के साथ वोट डालने पहुंचे सचिन, लोगों से की खास अपील

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह सात बजे वोटिंग शुरू हो गई है। यहां शाम शाम छह बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं तो वहीं, हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं।

बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां दोनों ही राज्यों में सत्ता बरकरार रखने के लिए प्रयासरत हैं जबकि विपक्षी दल सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाते हुए इसे अपने पक्ष में करने के प्रयास में है। वोटिंग को लेकर मुंबई के लोगों में जोश देखा गया। बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी अपने मत का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पहुंचे। वोट डालने वाले में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का भी नाम शामिल हो गया।

Mumbai: Sachin Tendulkar, wife Anjali and their son Arjun after casting their vote at a polling booth in Bandra (West). #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/SCMPcCOy03