लखनऊ सुपर जाइंट्स को अगर चैंपियंस टीम को देनी है टक्कर, तो इन 5 खिलाड़ियों को मचानी होगी तबाही

Lucknow Super Giants 5 players to watch out for IPL 2022: आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है। इस बार फैंस टूर्नामेंट के शुरू होने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लंबे अरसे बाद आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस बार लखनऊ सुपर जाइंट्स (Lucknow Super Giants) के साथ गुजरात टाइटंस की आईपीएल में एंट्री हुई है। बात लखनऊ की करें तो उन्होंने नीलामी से पहले केएल राहुल (KL Rahul) को रिटेन करने के साथ-साथ अपना कप्तान नियुक्त किया था, वहीं मार्कस स्टॉयनिस (Marcus Stoinis) और रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) को भी टीम में शामिल किया था। नीलामी में भी इस टीम की खरीददारी काफी अच्छी रही। आवेश खान (Avesh Khan) के रूप में उन्होंने आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी खरीदा, वहीं जेसन होल्डर, मनीष पांड्या, इवन लुईस और क्विंटन डी कॉक जैसे बड़े खिलाड़ियों पर भी इस टीम ने दांव लगाया। लखनऊ सुपर जाइंट्स को अपना पहला मुकाबला 28 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना है। अगर इस सीजन में लखनऊ को अपनी जमक बिखेरनी है और चैंपियंस टीमों को टक्कर देनी है तो उनके प्रमुख 5 खिलाड़ियों को लाजवाब प्रदर्शन करना होगा।

केएल राहुल

लखनऊ सुपर जाइंट्स ने केएल राहुल को रिटेन करने के साथ-साथ कप्तानी की भी जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब की कप्तानी करते हुए राहुल के पिछले कुछ सीजन बल्ले से तो शानदार रहे, मगर टीम की परफॉर्मेंस को वह नहीं सुधार पाए। अकसर देखा जाता था कि राहुल और मयंक के आउट होने के बाद टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती थी, ऐसे में राहुल लखनऊ में रहकर इस समस्या को दूर करना चाहेंगे। राहुल चोट के बाद वापसी कर रहे हैं ऐसे में वह लखनऊ के साथ अपना नया चैप्टर शुरू करना चाहेंगे।

रवि बिश्नोई

दाएं हाथ के इस लेग स्पिनर ने भी पिछले कुछ समय से काफी प्रभावित किया है। राहुल की कप्तानी में बिश्नोई पंजाब के लिए खेलते थे और लखनऊ सुपर जाइंट्स में भी उनकी एंट्री कहीं ना कहीं केएल राहुल की वजह से ही हुई है। पिछले दो सीजन में 12-12 विकेट लेने वाले बिश्नोई ने अपनी तेज तर्रार गुगली से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है हैं। इस सीजन भी उनसे कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। लखनऊ की टीम में क्रुणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम और शहबाज नदीम जैसे गेंदबाज भी है, मगर बिश्नोई से टीम और फैंस को ज्यादा अपेक्षा रहेगी।

आवेश खान

आईपीएल नीलामी में 10 करोड़ रुपए में बिके आवेश खान से टीम को काफी उम्मीदे रहेंगी। आवेश आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर थे। पिछले सीजन इस खिलाड़ी ने 24 विकेट लिए थे। यही वजह है इस साल आवेश पर इतनी मोटी बोली लगी है। आवेश ने दिल्ली के लिए पिछले कुछ सालों में बतौर तेज गेंदबाज अहम भूमिका निभाई है। लखनऊ से खेलते हुए भी उनसे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

जेसन होल्डर

वेस्टइंडीज का यह हरफनमौला खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ियों में से एक है। नीलामी में लखनऊ ने होल्डर पर 8.75 करोड़ रुपए खर्च किए। होल्डर अपने अनुभव से टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में पूरा योगदान दे सकते हैं।उन्होंने पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कई मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए थे। लखनऊ के लिए, वह डेथ ओवरों में गेंदबाजी करे के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं।

क्विंटन डी कॉक

पिछले कुछ सालों से मुंबई इंडियंस को तेज तर्रार शुरुआत देने वाले साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक से लखनऊ को ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वह केएल राहुल के जोड़ीदार होने के साथ-साथ विकेट कीपिंग का रोल भी अदा कर सकते हैं। इससे राहुल का बोझ भी थोड़ा कम होगा। डी कॉक ने अभी तक आईपीएल में खेले 77 मैचों में 2200 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 16 अर्धशतक दर्ज हैं।

आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ सुपर जाइंट्स का स्क्वॉड

केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई, क्विंटन डी कॉक, दीपक हुड्डा, मनीष पांडे, क्रुणाल पांड्या, जेसन होल्डर, मार्क वुड, अवेश खान, अंकित राजपूत, के गौतम, दुशमंत चमीरा, शाहबाज नदीम, मनन वोहरा, मोहसिन खान, आयुष बडोनी, करण शर्मा, एविन लुईस, मयंक यादव, काइल मेयर्स।