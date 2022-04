हिंदी न्यूज़ क्रिकेट LSG vs RCB Playing 11: लखनऊ और बैंगलोर मैच में बरसेंगे रन, देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI

LSG vs RCB Playing 11: लखनऊ और बैंगलोर मैच में बरसेंगे रन, देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI

लखनऊ के कप्तान केएल राहुल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वह छह मैचों में अब तक 235 रन बना चुके हैं। वहीं, आरसीबी के लिए दिनेश कार्तिक भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम को उनसे एक बार फिर

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Tue, 19 Apr 2022 01:20 PM

इस खबर को सुनें