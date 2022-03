IPL 2022 के अपने पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कटाई नाक, पावरप्ले में किया सबसे घटिया प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अपने पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बुरी तरह फेल नजर आई। गेंदबाजी की बात हो, फील्डिंग की बात हो या फिर बल्लेबाजी की बात हो। हैदराबाद की टीम चारों खाने चित नजर आई। यही वजह रही कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास में अपना सबसे खराब पावरप्ले प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, आईपीएल के इतिहास में किसी भी टीम का ये सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले ये शर्मनाक रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के नाम दर्ज था।

दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पुणे के एमसीए स्टेडियम में 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 ओवर के पावरप्ले में 14 रन बनाए और 3 विकेट खो दिए। आईपीएल के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने इतना घटिया प्रदर्शन किया है। इससे पहले 2009 में राजस्थान रॉयल्स ने 6 ओवर में 14 रन बनाए थे। हालांकि, राजस्थान की टीम ने आरसीबी के खिलाफ 2 ही विकेट खोए थे, लेकिन इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 रन पर 3 विकेट खो दिए।

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के जो तीन विकेट पावरप्ले में गिरे, उनमें कप्तान केन विलियमसन, नंबर तीन के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और नंबर चार के बल्लेबाज निकोलस पूरन का विकेट शामिल था। विलियमसन 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राहुल त्रिपाठी और निकोलस पूरन खाता भी नहीं खोल सके। दो विकेट राजस्थान के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने चटकाए थे, जबकि 1 विकेट ट्रेंट बोल्ट के खाते में गया था।

Lowest Powerplay totals in IPL

14/3 SRH vs RR Pune 2022

14/2 RR vs RCB Cape Town 2009

15/2 CSK vs KKR Kolkata 2011

16/1 CSK vs DC Raipur 2015

16/1 CSK vs RCB Chennai 2019