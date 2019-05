loksabha election 2019: कपिल देव ने परिवार के साथ डाला वोट

लोकसभा चुनाव के छठे चरण में सात राज्यों में 59 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान आज सुबह सात बजे शुरू हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की आठ-आठ, दिल्ली की सभी सात और झारखंड की चार सीटों के लिए मतदान हो रहा है। शाम छह बजे तक चलने वाले मतदान के लिए कुल एक लाख 13 हजार 167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 10,17,82,472 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 5,42,60,965 पुरुष, 4,75,18,226 महिलाएं और 3,281 किन्नर मतदाता हैं। इस चरण में कुल 979 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

राष्ट्रीय राजधानी की सात लोकसभा सीटों पर रविवार को जारी मतदान के बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक चलेगा।

कपिल देव ने डीपीएस मथुरा रोड पर अपनी पत्नी रोमी और बेटी आमिया के साथ वोट डाला। बता दें कि राजधानी में 1.43 करोड़ मतदाता हैं जिनसे से 78,73,022 पुरुष और 64,42,762 महिलाएं एवं 669 थर्ड जेंडर शामिल हैं। ये मतदाता 164 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 18 महिलाएं शामिल हैं।

