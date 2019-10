LIVE UPDATES: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने BCCI अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला

भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) बुधवार (23 अक्टूबर) को सालाना आम बैठक में बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बन गए हैं। जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति का 33 महीने से चला आ रहा शासन खत्म हो हो गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए गांगुली का नामांकन सर्वसम्मति से हुआ है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय सचिव बने। उत्तराखंड के महिम वर्मा नए उपाध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल कोषाध्यक्ष बनाया गया है जबकि केरल के जयेश जार्ज संयुक्त सचिव बने। गांगुली का कार्यकाल नौ महीने का ही होगा और उन्हें जुलाई में पद छोड़ना होगा, क्योंकि नये संविधान के प्रावधानों के तहत छह साल के कार्यकाल के बाद विश्राम की अवधि अनिवार्य है।

12.10 AM: विनोद राय ने कहा हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हम बीसीसीआई को 5 पूर्व क्रिकेटरों के हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। बीसीसीआई अब भारत के सबसे शानदार कप्तान के हाथों में है। भारत में क्रिकेट पिछले तीन वर्षों में इससे बेहतर नहीं हो सकता था।

11.35 AM: सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को कई बड़े सितारे दिए। युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धौनी और कई अन्य खिलाड़ियों ने उनके नेतृत्व में डेब्यू किया।

11.30 AM: 2013 के विश्व कप में सौरव गांगुली के नेतृत्व में टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी। गांगुली को भारतीय क्रिकेट में नए कल्चर की शुरुआत करने वाला खिलाड़ी कहा जाता है। उन्होंने 'घर के शेर' कही जाने वाली भारतीय टीम को विदेशों में जीत दिलाई।

11.20 AM: क्रिकेट नीतियों के अलावा महेंद्र सिंह धौनी के भविष्य, दिन रात के टेस्ट क्रिकेट और स्थाई टेस्ट केंद्रों पर भी उनका रूख देखना होगा। सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा कि एजीएम के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

11.15 AM: सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं। पहले कप्तान महाराजकुमार थे, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1936 में तीन टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया। वह 1954 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। हालांकि, लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर 2014 में अंतरिम अध्यक्ष चुने गए थे।

11.07 AM: सौरव गांगुली बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बने। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

It's official - @SGanguly99 formally elected as the President of BCCI pic.twitter.com/Ln1VkCTyIW