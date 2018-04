RRvDD LIVE: फिर फ्लॉप हुए स्टोक्स, 6 ओवर बाद RR का स्कोर 50 रन के पार

IPL 2018 के छठे मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स का मैच खेला जा रहा है। दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान गौतम गंभीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बता दें कि दोनों ही टीमों का ये दूसरा मुकाबला है और दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं।

नीचे पढ़ें मैच के LIVE अपडेट्स:

- 6 ओवर खत्म होने के बाद राजस्थान का स्कोर हुआ - 51/2. क्रीज पर मौजूद अजिंक्य रहाणे और संजू सैमसन

- सैमसन के एक छक्के और एक चौके की बदौलत पांचवें ओवर में बने 15 रन।

- बेन स्टोक्स के बाद आए संजू सैमसन ने आते ही चौके साथ खोला खाता।

- पांचवें ओवर की पहली बॉल पर बेन स्टोक्स (16रन) विकेटकीपर के हाथों हुए कैच आउट. ट्रेंट बोल्ट ने लिया विकेट.,

- शॉर्ट के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए बेन स्टोक्स.

- पहले ओवर की दूसरी बॉल पर दोनों खिलाड़ियों के बीच तालमेल में गड़बड़ी हुई और डार्सी शॉर्ट रन आउट हो गए। उन्होंने 6 रन बनाए.

- राजस्थान के लिए ओपनिंग करने उतरे अजिंक्य रहाणे और डार्सी शॉर्ट.

प्लेइंग XI

दिल्ली डेयरडेविल्सः लिन मुनरो, गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर, विजय शंकर, ऋषभ पंत, राहुल तेवातिया, क्रिस मोरिस, एस नदीम, ट्रेंट बोल्ट और मोहम्मद शमी।

राजस्थान रॉयल्सः अजिंक्य रहाणे, डार्सी शॉर्ट, संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, राहुल त्रिपाठी, जोस बटलर, कृष्णप्पा गौतम, श्रेयस गोपाल, धवल कुलकर्णी, जयदेव उनाद्कट, बेन लॉफिलिन।

The @DelhiDaredevils win the toss and elect to bowl first against @rajasthanroyals #DDvRR #VIVOIPL pic.twitter.com/8S9Sf1igKE