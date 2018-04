IPL 2018: कुछ देर में होगा क्रिकेट 'महाकुंभ' का आगाज, सितारों से सजेगा वानखेड़े

इंडियन प्रीमियर लीग का 11वां सीजन शुरू होने में अब कुछ ही देर बाकी रह गए हैं। जितने रोमांचक आईपीएल के मैच होते हैं, उतनी ही रोमांच से भरी होती है आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें एक के बाद एक सितारे अपना जलवा भिखेरते हैं। हालांकि इस बार IPL ओपनिंग इवेंट का बजट पहले मुकाबले काफी कम किया गया है, लेकिन फिर भी ओपनिंग सेरेमनी लोगों के लिए काफी धमाकेदार होने की उम्मीद है।

बता दें कि अब से कुछ देर बाद, करीब शाम 6 बजे, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारों का जमावड़ा लग जाएगा। हालांकि आखिरी पलों तक ओपनिंग में शामिल होने वाले सितारों के नाम को लेकर कंफ्यूजन बना रहा, लेकन बावजूद इसके मुंबई के ऐतिहासिक स्टेडियम में आईपीएल 2018 के धमाकेदार आगाज के लिए कई जानी मानी हस्तियां स्टेज पर दिखेंगी।

VIVO #IPL Opening Ceremony: The stage is getting set for season 11 opener - @mipaltan vs. @ChennaiIPL #MIvCSK pic.twitter.com/1nHheHg4aw