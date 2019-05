LIVE, INDvsNZ: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

विश्व कप (ICC World Cup 2019) खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंची भारतीय टीम को शनिवार (25 मई) अपना पहला अभ्यास मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है। 30 मई से विश्व कप की शुरुआत हो रही है उससे पहले हर टीम दो-दो अभ्यास मैच खेलेगी। भारत को अपना दूसरा अभ्यास मैच मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। यह गैर आधिकारिक अभ्यास मैच टीम इंडिया के प्रदर्शन और उसकी तैयारियों को परखने के लिहाज से बहुत अहम होगा जिसके सभी खिलाड़ी इसी माह समाप्त हुए आईपीएल-2019 टूर्नामेंट की व्यस्तता के बाद सीधे ब्रिटेन पहुंचे हैं।

India vs New Zealand मैच के लाइव अपडेटस

2.30PM: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप अभ्यास मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम विजय शंकर और केदार जाधव के बिना मैदान में उतरेगी।

Skipper @imVkohli wins the toss and we will bat first in the first warm-up game against New Zealand. #CWC19 pic.twitter.com/DauikLab4s