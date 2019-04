LIVE IPL 2019; RCB vs RR: बारिश के कारण मैच शुरू होने में देरी

आईपीएल 2019 का 49वां मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बैंगलोर की टीम एक ओर जहां प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। बशर्ते वह अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीत ले और दूसरी टीमों के मैचों का रिजल्ट उसके अनुकूल रहे। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 12 मैचों में 5 में जीत और 7 में हार का सामना किया है। वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 12 मैचों में 4 में जीती है और 8 में उसे हार मिली है। इस लिहाज से यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

RCB vs RR मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

FOLLOW THE LIVE UPDATES OF THIS MATCH BELOW

08:05 PM: बैंगलोर में हो रही बारिश के कारण राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच शुरू होने में देरी हो रही है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच को ढका गया है। जैसे ही बारिश बंद होगी हम आपको मैच का लाइव अपडेट उपलब्ध कराएंगे।

07:50 PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। वह पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। ऐसे में बैंगलोर के खिलाड़ी बेखौफ होकर ​बिना किसी दबाव में खेलेंगे।

07:45 PM: राजस्थान रॉयल्स को इस मैच में स्टीवन स्मिथ और जोफ्रा आर्चर की कमी खलेगी। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए राजस्थान को हरकीमत पर यह मैच जीतना होगा और दो बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति उसके लिए भारी साबित होगी।

07:40 PM: इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

राजस्थान रॉयल्स: अजिंक्य रहाणे, लियाम लिविंगस्टोन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), स्टीवन स्मिथ (कप्तान), रियान पराग, स्टुअर्ट बिन्नी, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, वरुण आरोन, ओशाने टॉमस।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: पार्थिव पटेल (विकेटकीपर), विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, हेनरिक क्लासेन, गुरुकीरत सिंह मान, मार्कस स्टोइनिस, पवन नेगी, उमेश यादव, नवदीप सैनी, कुलवंत खेजरोलिया, युजवेंद्र चहल।

