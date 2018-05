IPL FINAL CSKvsSRH LIVE: हैदराबाद को लगा दूसरा झटका, जडेजा ने शिखर धवन को किया क्लीन बोल्ड

आईपीएल 2018 का फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई के कप्तान एमएस धौनी ने मैच में टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने सातवीं बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई है, जबकि वो दो बार खिताब जीता चुकी है। वहीं, सनराइजर्स की टीम साल 2016 में पहली बार फाइनल में पहुंची थी और खिताब जीता था। यह उसका दूसरा IPL फाइनल है।

दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन

SRH (Playing XI): शिखर धवन, श्रीवत्स गोस्वामी (w), केन विलियमसन (c), शाकिब अल हसन, दीपक हूड्डाa, यूसुफ पठान, कार्लोस ब्रैथवेट, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा।

CSK (Playing XI): शेन वाटसन, फॉफ डु प्लेसी, सुरेश रैनाa, अंबाती रायुडू, एमएस धौनी (w/c), ड्वेन ब्रावो, रवींद्र जडेजा, दीपक चाहर, कर्ण शर्मा, शार्दुल ठाकुर, लुंदगी एनगिडी।

Follow The Live Updates Below:

7:55 PM- 10 ओवर के बाद हैदराबाद ने दो विकेट खोकर 73 रन बना लिए हैं। केन विलियमसन (32) और शाकिब (6) खेल रहे हैं।

7:48 PM- धौनी ने 9वां ओवर रवींद्र जडेजा को थमाया। जडेजा की तीसरी बॉल पर धवन ने शॉट मारने के लिए बल्ला घुमाया लेकिन बोल्ड हो गए। धवन ने बनाए 26 रन। 9वें ओवर में एक विकेट लेकर जडेजा ने दिए 8 रन।

7:42 PM- आठवां ओवर कराने आए ड्वेन ब्रावो। ब्रावो की आखिरी दो गेंदों पर विलियमसन ने मारा एक छक्का और एक चौका। 8 वें ओवर में बने कुल 11 रन, स्कोर हुआ- 62/1

7:36 PM- सातवें ओवर में कर्ण शर्मा की पांचवीं गेंद पर धवन ने लगाया चौका। सातवें ओवर में हैदराबाद ने बनाए 9 रन, स्कोर 50 रन के पार।शिखर धवन (24) और केन विलियमसन (18) क्रीज पर मौजूद हैं।

7:32 PM - छठे ओवर में शार्दुल ठाकुर की तीसरी गेंद पर धवन ने मारा शानदार छक्का। पावर प्ले खत्म होने के बाद हैदराबाद ने एक विकेट खोरकर बनाए हैं 42 रन।

7:26 PM - पांचवें ओवर में विलियम ने दूसरे गेंद पर चाहर को लगाया एक छक्का। फिर चौथी बॉल पर विलियमसन ने मारा शानदार चौका। पांचवें ओवर में चेन्नई ने बनाए 13 रन।

7:21 PM - लुंगी नगिडी ने फेंका शानदार ओवर। चौथे ओवर गया मेडिन

7: 16 PM- तीसरे ओवर में चाहर की सधी हुई गेंदबाजी, दिए सिर्फ 3 रन।

7:12 PM - दूसरे ओवर में एक विकेट खोकर हैदराबाद ने बनाए 8 रन

7:11 PM - दूसरे ओवर में लुंगी नगिडी की पांचवीं गेंद पर गोस्वामी ने थर्ड मैन की ओर खेला। दूसरा रन लेते हुए कर्ण शर्मा के थ्रो पर श्रीवत्स गोस्वामी (5) रना आउट हो गए।

7:05 PM - पहले ओवर में हैदराबाद ने बनाए सिर्फ 6 रन

7:01 PM- दीपक चाहर की पहली गेंद हुई नो बॉल। फ्री हिट पर बना सिर्फ एक रन।

7:00 PM: चेन्नई और हैदराबाद के बीच फाइनल मैच शुरू। SRH के लिए ओपनिंग करने उतरे शिखर धवन और श्रीवत्स गोस्वामी।

6: 43 PM: चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में हरभजन सिंह को बाहर कर कर्ण शर्मा को अंतिम ग्यारह में शामिल किया है।

.@ChennaiIPL Captain @msdhoni wins the toss and elects to bowl first against @SunRisers.#CSKvSRH #VIVOIPL pic.twitter.com/GS3OYwKgzq