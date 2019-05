LIVE IPL 2019, KKR vs MI: क्रिस लिन और शुभमन गिल ने शुरू की कोलकाता की पारी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का 56वां मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। मुंबई इंडियंस ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। प्लेऑफ के लिहाज से यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर कोलकाता की टीम यह मैच जीतेगी तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लेगी। लेकिन मैच में हार उसे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाएगा और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। नीचे पढ़ें मैच का लाइव अपडेट...

LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

Follow The Live Updates of MI vs KKR Match Below

08:18 PM: पहले चार ओवर की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 28/0 है। शुभमन गिल 8 और क्रिस लिन 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। मुंबई के लिए मिशेल मैक्लेनॉघन, लसिथ ​मलिंगा और क्रुणाल पंड्या ने अब तक गेंदबाजी की है।

07:40 PM: यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

A look at the Playing XI for #MIvKKR pic.twitter.com/ioXMW3Y5zc

07:30 PM: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।