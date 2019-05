LIVE IPL 2019, RCB vs SRH: हैदराबाद ने गंवाए 3 विकेट, विलियमसन क्रीज पर

इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के 54वें मुकाबले में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें अपना आखिरी लीग मैच खेल रही हैं। इस मैच में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मैच को जीतकर जहां अंतिम-4 में जगह बनाना चाहेगी तो वहीं बैंगलोर की कोशिश सीजन का अंत जीत के साथ करने पर होगी। आठ टीमों की अंकतालिका में सबसे निचले स्थान पर रहने वाली बैंगलोर पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुपर ओवर में मात खाना पड़ा था। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें-

Follow RCB vs SRH Live Updates Below

08:56 PM: 11वें ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 79-3 है। केन विलियमसन 15 और विजय शंकर 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

08:44 PM: आठवें ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 61-3 है। वाशिंगटन सुंदर ने अपने इस ओवर में मार्टिन गुप्टिल और मनीष पांडे को पवेलियन लौटाया। अब केन विलियमसन और विजय शंकर क्रीज पर हैं।

08:35 PM: 7वें ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 60-1 है। मार्टिन गुप्टिल 30 और मनीष पांडे 9 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

08:25 PM: पांचवें ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 51-1 है। मार्टिन गुप्टिल 29 और मनीष पांडे 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। नवदीप सैनी ने ऋद्धिमान साहा को 20 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर उमेश यादव के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद के पहले विकेट किया।

08:20 PM: सनराइजर्स हैदराबाद ने चौथे ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए हैं। ऋद्धिमान साहा 20 और मार्टिन गुप्टिल 25 रन बनाकर खेल रहे हैं।

08:00 PM: हैदराबाद के लिए मार्टिन गुप्टिल और ऋद्धिमान साहा ने पारी का आगाज किया है।

07:35 PM: यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

A look at the Playing XI for #RCBvSRH pic.twitter.com/s1dQuLLfyT