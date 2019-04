LIVE IPL 2019; MI vs CSK: टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है धौनी की टीम

आईपीएल 2019 का 15वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई की टीम ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। धौनी की नेतृत्व वाली चेन्नई की टीम ने आईपीएल 2019 में अब तक खेले गए अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इसलिए सीएसके की टीम इस मैच को भी जीतकर अपना विजयी क्रम जारी रखना चाहेगी। वहीं, रोहित के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस को अपने तीन मुकाबलों में सिर्फ एक में जीत और दो में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में चेन्नई सुपर​ किंग्स को हराकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

07:38 PM: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, कीरन पोलार्ड, हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा, जेसन बेहरेनडोर्फ।

चेन्नई सुपर किंग्स: अंबाती रायुडू, शेन वाटसन, सुरेश रैना, एमएस धौनी (विकेटकीपर/कप्तान), केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, रवींद्र जडेजा, दीपक चाहर, मोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, इमरान ताहिर।