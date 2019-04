LIVE IPL 2019; MI vs RCB: मुंबई ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

आईपीएल 2019 का 31वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आईपीएल के 12वें संस्करण में इन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले में मुंबई ने बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए जहां हर एक मुकाबला 'करो या मरो' वाला है। एक भी हार बैंगलोर की टीम को आईपीएल 2019 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर देगा। वहीं मुंबई की टीम राजस्थान से पिछला मुकाबला हारने के बाद जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। इस मैच के लाइव अपडेट के लिए क्लिक करें...

यहां ​CLICK करके MI vs RCB मैच का LIVE SCOECARD देखें

Follow The Live Updates of This Match

07:38 PM: इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डि कॉक, सूर्य कुमार यादव, कीरन पोलार्ड, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, राहुल चाहर, जेसन बेहरेनडोर्फ, लसिथ मलिंगा, जसप्रीत बुमराह।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: पार्थिव पटेल (विकेटकीपर), विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, मार्कस स्टोइनिस, मोइन अली, अक्षदीप नाथ, पवन नेगी, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज।

पाइए देश-दुनिया की हर खबर सबसे पहले www.livehindustan.com पर। लाइव हिन्दुस्तान से हिंदी समाचार अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें हमारा News App और रहें हर खबर से अपडेट।