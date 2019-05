LIVE IPL 2019; MI vs SRH: मुंबई ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन का 51वां मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। मैच में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। डेविड वॉर्नर के बिना यह इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच होगा। वॉर्नर वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद इस समय प्वॉइंट टेबल में 12 प्वॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि मुंबई इंडियंस 12 मैचों में 14 प्वॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद टीम की बल्लेबाजी अब कप्तान केन विलियम्सन पर निर्भर करेगी। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो टीम को अपने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

MI vs SRH मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

Follow The Live Updates of This Match Below

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।