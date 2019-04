LIVE IPL 2019; CSK vs MI: मुंबई ने गंवाया पहला विकेट, डि कॉक आउट

आईपीएल 2019 का 44वां मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। मैच में चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी बीमार होने के कारण इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। उनके स्थान पर मुरली विजय को अंतिम एकादश में स्थान दिया गया है और सुरेश रैना कप्तानी कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के 12वें सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेलकर 8 जीत और 3 हार के साथ कुल 16 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सत्र में अब तक 10 मैच खेलकर 6 जीत और 4 हार के साथ 12 अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का करने की ओर एक कदम और बढ़ना चाहेंगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट ...

CSK vs MI मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

Follow The Live Updates of This Match Below

08:27 PM: 5वें ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 41-1 है। दीपक चाहर के इस ओवर में कुल तीन चौकों की मदद से 16 रन बने। 2 चौके इविन लुइस के बल्ले से निकले जबकि 1 चौका रोहित शर्मा ने लगाया।

08:22 PM: चौथे ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 25-1 है। रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे छोर पर इविन लुइस उनका साथ निभा रहे हैं। हरभजन सिंह के इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना।

08:18 PM: तीसरे ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 24/1 है। रोहित शर्मा 8 और इविन लुइस बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद हैं। दीपक चाहर ने अपने इस ओवर में क्विंटन डि कॉक को आउट कर मुंबई इंडियंस के पहले विकेट का पतन किया। डि कॉक ने 15 रन बनाए और अंबाती रायुडू ने उनका कैच लपका।

08:11 PM: हरभजन सिंह ने मुंबई की पारी का दूसरा ओवर डाला। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए। दो ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 13-0 है। रोहित शर्मा 8 और डि कॉक 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

08:07 PM: पहले ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 9-0 है। क्विंटन डि कॉक 3 और रोहित शर्मा 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दीपक चाहर के इस ओवर में रोहित शर्मा ने एक चौका लगाया।

07:40 PM: इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), इविन लुइस, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या, कीरन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, अंकुल रॉय, राहुल चाहर, लसिथ मलिंगा, जसप्रीत बुमराह।

चेन्नई सुपर किंग: शेन वाटसन, मुरली विजय, सुरेश रैना (कप्तान), अंबाती रायुडू (विकेटकीपर), ध्रुव शोरे, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, मिशेल सैंटनर, दीपक चाहर, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर।

