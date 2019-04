LIVE RCBvsKXIP: पंजाब का स्कोर पहुंचा 50 रन के पार, क्रीज पर राहुल-मयंक

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 12वें संस्करण में आज यहां एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले एक अहम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से है। विराट कोहली की कप्तानी वाली बैंगलोर आईपीएल के 12वें संस्करण में 10 मैचों में तीन जीत और सात हार के साथ तालिका में सबसे नीचे आठवें नंबर पर है और अब प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए टीम को बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे। पंजाब इस समय 10 मैचों में पांच जीत और इतनी ही हार के साथ तालिका में पांचवें नंबर पर है।

RCB vs KXIP मैच के लाइव अपडेट

10. 35PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन है। मयंक 15 और राहुल 36 रन बनाकर खेल रहे हैं।

10. 25PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन है। मयंक 09 और राहुल 21 रन बनाकर खेल रहे हैं।

10. 20PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया है।

10.15PM: किंग्स इलेवन पंजाब को पहला झटका लगा। उमेश यादव की गेंद पर एबी डिविलियर्स ने क्रिस गेल का कैच लपका। गेल 10 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के के साथ 23 रन की पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल आए है।

10.00PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी नुकसान पर 15 रन है। गेल 12 और राहुल 1 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9.45PM: इनिंग ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ। क्रिस गेल और केएल राहुल ने किंग्स इलेवन पंजाब की पारी का आगाज किया।

9.45PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 202 रन है। एबी डिविलियर्स ने नाबाद 82 और मार्कस स्टोइनिस नाबाद 46 रन बनाए।

9.40PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन है। एबी डिविलियर्स 75 और मार्कस स्टोइनिस 26 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9.32PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 154 रन है। एबी डिविलियर्स 57 और मार्कस स्टोइनिस 26 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9.28PM: एबी डिविलियर्स का अर्धशतक पूरा हो गया है। डिविलियर्स ने विज्लोइन की गेंद पर चौके साथ अपना अर्धशतक पूरा किया।

9.27PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 17 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 138 रन है। एबी डिविलियर्स 46 और मार्कस स्टोइनिस 23 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9.25PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 16 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 133 रन है। एबी डिविलियर्स 45 और मार्कस स्टोइनिस 19 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9.20PM: एबी डिविलियर्स और मार्कस स्टोइनिस अब संभल कर खेल रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच 40 गेंदों में 50 रन की साझेदारी हो चुकी हैं।

9.15PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन है। एबी डिविलियर्स 36 और मार्कस स्टोइनिस 17 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9.07PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 14 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 109 रन है। एबी डिविलियर्स 25 और मार्कस स्टोइनिस 15 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9.05PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया है।

9.04PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 13 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 99 रन है। एबी डिविलियर्स 23 और मार्कस स्टोइनिस 07 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.58PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 12 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 94 रन है। एबी डिविलियर्स 21 और मार्कस स्टोइनिस 05 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.55PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 11 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 89 रन है। एबी डिविलियर्स 18 और मार्कस स्टोइनिस 03 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.52PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 10 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन है। एबी डिविलियर्स 15 और मार्कस स्टोइनिस 01 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.50PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 9 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 81 रन है। एबी डिविलियर्स 13 और मार्कस स्टोइनिस 00 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.48PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चौथा झटका लगा। हार्डस की गेंद पर मनदीप सिंह ने अक्षदीप नाथ का कैच लपका। नाथ 7 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस आए हैं।

8.45PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 8 ओवर में स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन है। एबी डिविलियर्स 11 और अक्षदीप नाथ 01 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.42PM: किंग्स इलेवन पंजाब को तीसरी सफलता मिली। रविचंद्रन अश्विन ने मोईन अली को बोल्ड किया। मोईन अली 5 गेंदों में 1 चौके के साथ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज अक्षदीप नाथ आए हैं।

8.40PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 7 ओवर में स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन है। एबी डिविलियर्स 10 और मोईन अली 04 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.38PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दूसरा झटका लगा। मुरुगन अश्विन की गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने पार्थिव पटेल का कैच लपका। पार्थिव 24 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों के साथ 43 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज मोईन अली आए हैं।

8.35PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 6 ओवर में स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन है। एबी डिविलियर्स 09 और पार्थिव पटेल 43 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.31PM: पार्थिव पटेल काफी जोरदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी के ओवर की पहली दो गेंदों पर उन्होंने लगातार दो चौके जड़े। शमी के इस ओवर में पार्थिव ने 3 चौके और एक छक्का जड़ा।

8.30PM: 5 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन है। एबी डिविलियर्स 09 और पार्थिव पटेल 25 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.27PM: बैंगलोर का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया है। इस ओवर में पंजाब से दो बार मिसफील्ड हुई है। वहीं, पार्थिव पटेल विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हैं।

8.23PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन है। एबी डिविलियर्स 02 और पार्थिव पटेल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.18PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहला झटका लगा। मोहम्मद शमी की गेंद पर मनदीप सिंह ने विराट कोहली का कैच लपका। विराट 8 गेंदों में 2 चौकों के साथ 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज एबी डिविलियर्स आए हैं।

8.15PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन है। विराट कोहली 13 और पार्थिव पटेल 17 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.10PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 27 रन है। विराट कोहली 12 और पार्थिव पटेल 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.05PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 12 रन है। विराट कोहली 3 और पार्थिव पटेल 8 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.00PM: खेल शुरू हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से पार्थिव पटेल और विराट कोहली ने पारी का आगाज किया। पंजाब की तरफ से अंकित राजपूत गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत कर रहे हैं।

7.55PM: पंजाब ने बैंगलोर के खिलाफ आखिरी बार 6 मई 2017 को जीत हासिल की थी। उसके बाद से दोनों के बीच 3 मैच खेले गए। तीनों में बैंगलोर की टीम जीत हासिल करने में सफल रही।

7.50PM: आईपीएल में दोनों के बीच अब तक 23 मैच हुए हैं। इनमें से बैंगलोर 11 और पंजाब 12 मैच जीतने में सफल रही है।

7.45PM: पिछले 5 मुकाबलों में से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 3 और किंग्स इलेवन पंजाब 2 मैच जीतने में सफल रही है।

7.48PM: मेजबान टीम ने इस मैच के लिए दो बदलाव किए हैं। डेल स्टेन और पवन नेगी के स्थान पर टिम साउदी और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में जगह दी गई है। वहीं, पंजाब ने निकोलस पूरन और अंकित राजपूत को मौका दिया है। सैम कुरेन और हरप्रीत बरार बाहर बैठेंगे।

7.40PM: किंग्स इलेवन पंजाब की प्लेइंग XI- केएल राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, डेविड मिलर, मनदीप सिंह, निकोलस पूरन, रविचंद्रन अश्विन, अंकित राजपूत, हार्डस विल्जोइन, मोहम्मद शमी, मुरुगन अश्विन।

7.35PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग XI- पार्थिव पटेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मोईन अली, मार्कस स्टोइनिस, अक्षदीप नाथ, वॉशिंगटन सुंदर, उमेश यादव, टिम साउदी, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल

7.30PM: किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने टॉस जीतकर पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला लिया है।

The @lionsdenkxip Skipper @ashwinravi99 calls it right at the toss and elects to bowl first against the @RCBTweets.#RCBvKXIP pic.twitter.com/05xF4jywqy