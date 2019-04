LIVE KKRvsRR: राजस्थान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण में यहां ईडन गार्डन्स मैदान पर राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला कर रही है। दो बार की चैम्पियन कोलकाता ने शानदार तरीके से सीजन की शुरुआत की थी लेकिन लीग के बीच में आकर वह जीत की पटरी से उतर चुकी है। टीम इस समय 10 मैचों में चार जीत और छह हार के साथ अंकतालिका में छठे नंबर पर है। कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब अपने सभी चारों मैच जीतने होंगे। राजस्थान को प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए अब अपने बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे। राजस्थान इस समय 10 मैचों में तीन जीत और सात हार के साथ सातवें नंबर पर है।

KKR vs RR मैच के लाइव अपडेट

7.45PM: कोलकाता नाइटराइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 20 मैच खेले गए हैं। इनमें से कोलकाता ने 10 और राजस्थान ने नौ जीते हैं। एक मुकाबला रद्द हो गया था।

7.40PM: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI- अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, रियान पराग, स्टुअर्ट बिन्नी, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, ओशेन थॉमस, वरुण एरोन।

7.35PM: कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI- क्रिस लिन, सुनील नरेन, शुभमन गिल, नितीश राणा, दिनेश कार्तिक, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, पीयूष चावला, कार्लोस ब्रैथवेट, पृथ्वीराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

7.30PM: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

