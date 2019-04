Live IPL 2019, KKRvsMI: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर लिया गेंदबाजी का फैसला

इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) में आज कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घर ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बेहतरीन फॉर्म में चल रही मुंबई इंडियंस से मैच खेल रही है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। मुंबई इस मैच में प्लेऑफ में जगह पक्की करने का लक्ष्य लेकर उतरेगी वहीं कोलकाता को पिछले लगातार छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में हार उसकी प्लेऑफ में संभावनाओं को खत्म कर देगी।

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां क्लिक करें-

Follow KKR vs MI Live updates below-

07:42 PM:यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

A look at the Playing XI for #KKRvMI pic.twitter.com/MGq9bZZ92q