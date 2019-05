LIVE Eliminator, DC vs SRH: दिल्ली को पहली सफलता, साहा आउट

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला कर रही है। एलिमिनेटर जीतने वाली टीम हालांकि सीधे फाइनल में नहीं पहुंचेगी। खिताबी मुकाबले में जाने के लिए उसे क्वालीफायर-2 में पहले क्वालीफायर में हारने वाली टीम के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। दिल्ली का इस सीजन का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। अपनी ख्याति की काया पलट कर दिल्ली ने अपने आप को खिताबी रेस में बनाए रखा और अब वह पहली बार फाइनल में जाने से सिर्फ दो कदम दूर है। इसमें पहली रुकावट हैदराबाद है जो बीते सालों में लगातार दमदार खेल से खिताब की दावेदार के रूप में देखी जाती रही है।

LIVE SCORECARD देखने के लिए लिए यहां क्लिक करें

DC vs SRH मैच के लाइव अपडेट

7. 55PM: सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन है। मनीष 2 और गप्टिल 34 रन बनाकर खेल रहे हैं।

7. 45PM: 3.1 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को पहली सफलता मिली। ईशांत शर्मा की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने ऋद्धिमान साहा का कैच लपका। साहा 9 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज मनीष पांडे आए हैं।

7. 42PM: सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 31 रन है। साहा 8 और गप्टिल 23 रन बनाकर खेल रहे हैं।

7. 35PM: सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन है। साहा 6 और गप्टिल 2 रन बनाकर खेल रहे हैं।

7. 30PM: सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ऋद्धिमान साहा और मार्टिन गप्टिल ने पारी की शुरुआत की।

7. 28PM: विशाखापट्टनम में आईपीएल के अब तक 11 मुकाबले हुए हैं। इसमें से 7 मैच में पहले खेलने वाली टीम जीती है। यह हैदराबाद का दूसरा होम ग्राउंड है।

7. 26PM: विशाखापट्टनम में दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ एक मैच हुआ है। 18 अप्रैल 2015 को हुए उस मैच में दिल्ली ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था।

7. 24PM: आईपीएल में दिल्ली और हैदराबाद के बीच अब तक 14 मैच हुए हैं। इनमें से हैदराबाद 9 और दिल्ली 5 मैच जीतने में सफल रहा है।

7. 22PM: दिल्ली कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंची और शीर्ष-2 में नहीं रही। वह 7 साल बाद प्लेऑफ में पहुंची है।

7. 20PM: हैदराबाद ने पिछले साल भी आईपीएल का फाइनल खेला था। तब उसे चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

7. 18PM: इस मैच को हारने वाली टीम टू्र्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम को फाइनल खेलने के लिए क्वालिफायर-2 में क्वालिफायर-1 हारने वाली टीम से 10 मई को मुकाबला करना होगा।

7.15PM: दिल्ली ने टीम में एक बदलाव करते हुए कॉलिन इनग्राम की जगह कॉलिन मुनरो को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया। हैदराबाद ने भी एक बदलाव किया। यूसुफ पठान की जगह दीपक हुड्डा को टीम में शामिल किया गया है।



7.10PM: दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग XI- पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कॉलिन मुनरो, शेरफेन रदरफोर्ड, अक्षर पटेल, कीमो पॉल, अमित मिश्रा, ट्रेंट बोल्ट, ईशांत शर्मा।

7.05PM: सनराइजर्स हैदराबाद का प्लेइंग XI- ऋद्धिमान साहा, मार्टिन गप्टिल, मनीष पांडे, केन विलियमसन, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, मोहम्मद नबी, राशिद खाना, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, बासिल थंपी।

7.00PM: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

Shreyas Iyer wins the toss and elects to bowl first against the @SunRisers in this Eliminator of #VIVOIPL#DCvSRH pic.twitter.com/IRdTTLcCrL