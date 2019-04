LIVE IPL 2019; DC vs RCB: धवन और अय्यर ने दिल्ली को दी मजबूती

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण के 46वें मैच में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हो रहा है। मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस समय 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ 14 अंक लेकर दिल्ली की टीम अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ लीग के शुरूआती लगातार 6 मैच हारने के बाद जीत की पटरी पर लौटने वाली बैंगलोर की टीम इस समय 11 मैचों में 4 जीत और 7 हार के साथ आठ अंक लेकर अंकतालिका में सबसे नीचे आठवें नंबर पर है। बैंलगोर को प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे। वहीं, दिल्ली इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

04:45 PM: 9वें ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 81/1 है। श्रेयस अय्यर 21 और शिखर धवन 41 रन बनाकर क्रीज पर हैं। नवदीप सैनी के इस ओवर में शिखर धवन ने 1 चौका लगाया और कुल 7 रन बने।

04:41 PM: आठवें ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 74/1 है। श्रेयस अय्यर 19 और शिखर धवन 36 रन बनाकर क्रीज पर हैंं। स्टोइनिस के इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने।

04:35 PM: सातवें ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 69-1 है। युजवेंद्र चहल के इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने 1 छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 10 रन बने। धवन 33 और अय्यर 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

04:30 PM: छठे ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 59-1 है। शिखर धवन 30 और श्रेयस अय्यर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। उमेश यादव के इस ओवर में शिखर धवन ने 1 चौका लगाया और कुल 7 रन बने।

04:26 PM: पांचवें ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 52-1 है। नवदीप सैनी के इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक चौका और शिखर धवन ने 1 छक्का जड़ा।

04:20 PM: चौथे ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 41/1 है। शिखर धवन 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं। श्रेयस अय्यर 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। उमेश यादव ने अपने इस ओवर में पृथ्वी शॉ को विकेटकीपर पार्थिव पटेल के हाथों कैच आउट कराया। पृथ्वी ने आउट होने से पहले 10 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 18 रन बनाए।

04:13 PM: तीन ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 30 रन बना लिए हैं। युजवेंद्र चहल के इस ओवर में शिखर धवन ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया। 1 चौका पृथ्वी शॉ ने लगाया।

04:09 PM: दूसरे ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 15 रन बनाए हैं। वाशिंगटन सुंदर के इस ओवर में पृथ्वी शॉ ने दो चौके लगाए। पृथ्वी शॉ 10 और शिखर धवन 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

04:05 PM: शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने दिल्ली की पारी शुरू करते हुए उमेश यादव के पहले ओवर में 5 रन बनाए। धवन ने इस ओवर में 1 चौका लगाया।

03:45 PM: इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

दिल्ली कैपिटल्स: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शर्फेन रदरफोर्ड, कॉलिन इंग्राम, अक्षर पटेल, कगीसो रबाडा, संदीप लामिछाने, अमित मिश्रा, ईशांत शमा।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: पार्थिव पटेल (विकेटकीपर), विराट कोहली (कप्तान), एबी डि विलियर्स, मार्कस स्टोइनिस, हेनरिक क्लासेन, शिवम दुबे, गुरुकीरत सिंह मान, वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल।

