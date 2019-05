LIVE IPL 2019; DC vs RR: राजस्थान की टीम सस्ते में 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में बीते छह साल की तुलना में इस सीजन में अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रही दिल्ली कैपिटल्स टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में शनिवार को अपने घर फिरोज शाह कोटला मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सामना कर रही है। इस मैच में दिल्ली की नजरें पहले स्थान पर कब्जा जमाने की होगी जो उसने एक दिन पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की वजह से गंवाया है। आईपीएल में शीर्ष-2 पर रहने वाली टीमों को नॉकआउट में एक अतिरिक्त मौका मिलता है। वहीं, राजस्थान भी अपने आखिरी ग्रुप मैच में जीत हासिल करने के और प्लेऑफ में जाने की अपनी संभावनओं को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। अपने पिछले मैच में राजस्थान को बारिश से बाधित मैच के कारण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से अंक साझा करने पड़े थे।

04:49 PM: राजस्थान रॉयल्स ने 10 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट गंवाकर 55 रन बनाए हैं। श्रेयस गोपाल 11 और रियान पराग 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।

04:40 PM: आठवें ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 44/4 है। रियान पराग 7 और श्रेयस गोपाल 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले ईशांत शर्मा ने महिपाल लोमरोर को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान के चौथे विकेट का पतन किया। ईशांत शर्मा अब तक 3 विकेट चटका चुके हैं।

04:28 PM: 5वें ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सिर्फ 26 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा लिए हैं। महिपाल लोमरोर और श्रेयस गोपाल क्रीज पर हैं। ईशांत शर्मा ने लिविंगस्टोन को 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद संजू सैमसन 5 रन बनाकर रन आउट हो गए।

04:15 PM: राजस्थान रॉयल्स की टीम ने तीसरे ओवर की समाप्ति पर अजिंक्य रहाणे का विकेट गंवाकर 15 रन बना लिए हैं। लियाम लिविंगस्टोन 10 और संजू सैमसन 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। ईशांत शर्मा ने अजिंक्य रहाणे को शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली को पहली सफलता दिलाई। रहाणे सिर्फ 2 रन बना सके।

4.05PM: राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 4 रन है। रहाणे 2 और लियाम 2 रन बनाकर खेल रहे हैं।

4.00PM: खेल शुरू हो गया है। अजिंक्य रहाणे और लियाम लिविंगस्टोन ने राजस्थान की पारी का आगाज किया। ट्रेंट बोल्ट ने दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की।

3.50PM:अजिंक्य रहाणे इस मैच में मेहमान टीम की कप्तानी करेंगे। स्टीव स्मिथ और जयदेव उनादकट के स्थान पर ईश सोढ़ी और कृष्णप्पा गौतम को मौका दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच के लिए टीम में भी दो बदलाव किए हैं। कीमो पॉल एवं ईशांत शर्मा खेलेंगे जबकि जगदीशा सचित और क्रिस मौरिस बाहर बैठेंगे।

3.45PM: दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI- पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कॉलिन इनग्राम, शेफरेन रुदरफोर्ड, कीमो पॉल, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा, ट्रेंट बोल्ट।

3.42PM: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग XI- संजू सैमसन, लियाम लिविंगस्टोन, अजिंक्य रहाणे, रियान पराग, स्टुअर्ट बिन्नी, महिपाल लोमरोर, कृष्णप्पा गौतम, श्रेयस गोपाल, ईश सोढ़ी, वरुण एरोन, ओशाने थॉमस।

3.40PM: दिल्ली की पिच अमूमन धीमी और स्पिनर्स की मददगार मानी जाती है और चूंकि मुकाबला दिन में हो रहा है इसलिए ये और भी सूखी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक़ दिल्ली में भी शनिवार को बारिश और आंधी की संभावना है। अगर बारिश ने मैच में खलल डाला तो इसका खामियाजा दिल्ली से ज्यादा राजस्थान को उठाना होगा, जिनका पिछला मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया था।

3.38PM: कगिसो रबाडा जैसे तेज गेंदबाज की कमी दिल्ली को बेहद खलेगी। आईपीएल 2019 में 25 विकेट के साथ पर्पल कैप के बादशाह रबाडा दक्षिण अफ्रीका लौट गए हैं।

3.35PM: दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक कुल 19 मुक़ाबले खेले गए हैं। जिनमें दिल्ली को 8 बार ही जीत नसीब हुई है, जबकि 11 बार जीत का जयपुर के हिस्से आई है। हालांकि, इस सीजन में ये नई दिल्ली है, और पिछले मुक़ाबले में दिल्ली ने राजस्थान को उनके घर जयपुर में जाकर शिकस्त दी थी।

3.30PM: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

