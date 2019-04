LIVE IPL 2019, RCBvsCSK: चैन्नई ने टॉस जीतकर लिया गेंदबाजी का फैसला

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में आज चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ एम चिन्नास्वामी मैदान में भिड़ रही है। चेन्नई ने इस मैच में टॉस जीतकर विराट कोहली की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है।

गत चैंपियन चेन्नई की टीम को पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा था जो मौजूदा सत्र में उसकी सिर्फ दूसरी हार थी। बैंगलोर के खिलाफ अगर टीम जीत दर्ज करती है तो उसके 16 अंक हो जाऐंगे जो अंतिम चार में जगह पक्की करने के लिए काफी होगा।

Follow IPL 2019, RCB vs CSK LIVE Updates here-

07:35 PM: चेन्नई के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो की इस मैच में वापसी हुई है।

Champion DJ Bravo makes his way into the Playing XI! Roar Whistles! #WhistlePodu #Yellove #RCBvCSK 🦁💛

07:30 PM: चेन्नई ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है

MS Dhoni calls it right at the toss and elects to bowl first against the @RCBTweets.#RCBvCSK pic.twitter.com/dqfJtpQQSm