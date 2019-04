LIVE CSKvsSRH: चेन्नई सुपरकिंग्स के दोनों ओपनर लौटे पवेलियन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें सीजन में आज (17 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है। महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने आठ मैच खेले हैं और सात में जीत दर्ज की है। टीम के 14 प्वॉइंट हैं और वो टॉप पर बनी हुई है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने सात मैचों में चार गंवाए हैं और 6 प्वॉइंट्स के साथ प्वॉइंट टेबल में छठे नंबर पर है।

LIVE SCORECARD के लिए यहां क्लिक करें

CSK vs SRH के मैच के लाइव अपडेट

8.55 PM: सीएसके का स्कोर 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन है। रायडू 2 और रैना 8 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.52 PM: सीएसके का स्कोर 11 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन है। रायडू 1 और रैना 3 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.50 PM: 10.2 ओवर में सीएसके को दूसरा झटका लगा। विजय शंकर की गेंद पर जॉनी बेयरेस्टो ने फाफ डुप्लेसिस को स्टंप आउट किया। डुप्लेसिस 31 गेंदों में 3 चौकों और 3 छक्कों के साथ 45 रन की पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज अंबाती रायडू आए हैं।

8.48 PM: सीएसके का स्कोर 10 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 80 रन है। डुप्लेसिस 45 और रैना 1 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.45 PM: सीएसके को पहला झटका लगा। नदीम ने शेन वॉटसन को बोल्ड किया। वॉटसन 29 गेंदों में 4 चौकों के साथ 31 रन की पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज सुरेश रैना आए हैं।

8.40 PM: सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में सुपरकिंग्स के खिलाफ पहली बार मैदान पर उतर रहे हैं। वे अपने पिछले लगातार 3 मैच हार चुके हैं। उनके 7 मैच में 6 अंक हैं। वे इस समय छठे नंबर पर हैं।

8.35 PM: सीएसके का स्कोर 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 70 रन है। डुप्लेसिस 37 और वॉटसन 30 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.40 PM: चेन्नई इस सीजन में 8 में से 7 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसके 14 अंक हैं। यदि वह हैदराबाद को हरा देती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे और प्लेऑफ में उसका पहुंचना तय हो जाएगा।

8.35 PM: 8 ओवर में सीएसके का स्कोर बिना किसी नुकसान के 63 रन है। डुप्लेसिस 34 और वॉटसन 26 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.30 PM: 7 ओवर में सीएसके का स्कोर बिना किसी नुकसान के 55 रन है। डुप्लेसिस 32 और वॉटसन 20 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.28 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया है।

8.26 PM: सीएसके का स्कोर 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 41 रन है। डुप्लेसिस 24 और वॉटसन 15 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.25 PM: चेन्नई की शुरुआत काफी धीमी रही है। हालांकि, इसके बाद अब बल्लेबाजों ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया है।

8.22 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 27 रन है। डुप्लेसिस 13 और वॉटसन 13 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.17 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 15 रन है। डुप्लेसिस 6 और वॉटसन 8 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.15 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 10 रन है। डुप्लेसिस 1 और वॉटसन 8 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.10 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 4 रन है। डुप्लेसिस 1 और वॉटसन 2 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.05 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 1 रन है। डुप्लेसिस 0 और वॉटसन 1 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.00 PM: खेल शुरू हो गया है। फॉफ डुप्लेसिस और शेन वॉटसन ने पारी का आगाज किया। भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की।

7.50 PM: सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग XI- डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, विजय शंकर, युसूफ पठान, दीपक हूडा, राशिद, खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम।



7.45 PM:चेन्नई सुपरकिंग्स की प्लेइंग XI- फाफ डुप्लेसिस, शेन वॉटसन, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, सैम बिलिंग्स, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, कर्ण शर्मा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, इमरान ताहिर।

7.40 PM: महेंद्र सिंह धौनी 9 साल बाद चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए नहीं खेल रहे हैं। धौनी पीठ में खिंचाव के चलते इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। धौनी ने चेन्नई के लिए आखिरी मैच मार्च 2010 में मिस किया था।

7.35 PM: महेंद्र सिंह धौनी की गैरमौजूदगी में सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं।

7.30 PM: चेन्नई सुपरकिंग्स ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

The @ChennaiIPL led by @ImRaina have opted to bat first against the @SunRisers.#SRHvCSK pic.twitter.com/yTaeth0pYF