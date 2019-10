IND vs SA, 2nd Test, LIVE: मैच शुरू, मयंक-रोहित ने किया भारतीय पारी का आगाज

भारत और दक्षिण अफ्रीका(India vs South Africa, 2nd Test at Pune live score and updates) के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। विराट कोहली ने टीम में एक बदलाव किया है। उन्होंने हनुमा विहारी की जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव को इस मैच में खिलाया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने भी एक बदलाव किया है। उन्होंने एनरिच नॉट्स को प्लेइंग इलेवन में जगह दी है। भारत की नजरें इस मैच में जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी।

LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें-

India vs South Africa, 2nd Test, Day-1 at Pune live score and updates-

09.30 AM: टॉस जीतने के बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए सलामी बल्लेबाज राेहित शर्मा और मयंक अग्रवाल क्रीज पर उतर चुके हैं।

09.10 AM: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

भारत का प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव, ऋद्घिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी।

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग XI: डीन एल्गर, एडेन मार्कराम, थ्युनिस डि ब्र्यून, टेम्बा बावुमा, फैफ डुप्लेसी (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, वर्नोन फिलेंडर, केसव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिच नॉट्ज

09.00 AM: भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

🇮🇳 have won the toss and elected to bat. Will they carry on their batting form from the previous Test? Or do 🇿🇦 have a better plan to counterattack this time?



Follow the second #INDvSA Test live 👇 https://t.co/MO1tirNpXK pic.twitter.com/sPbIubxhAH