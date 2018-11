live ind vs aus 2nd t20 match: बुमराह ने दिलाई भारत को चौथी सफलता, स्टॉयनिस लौटे पवेलियन

(india vs australia 2nd T20 series 2nd T20 live match coverage) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बिली स्टानलेक चोटिल हो गए हैं और उनकी जगह नाथन कूल्टर नाइल को टीम में शामिल किया गया है।

मैच का live अपडेटः

02:00 PM: ऑस्ट्रेलिया को 41 रनों पर लगा चौथा झटका। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर दिनेश कार्तिक को कैच थमा बैठे मार्कस स्टॉयनिस। 6.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को लगा ये झटका। 5 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हुए स्टॉयनिस।

01:53 PM: ऑस्ट्रेलिया को 35 रनों पर लगा तीसरा झटका। खलील अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए डार्सी शॉर्ट। 5.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को लगा ये झटका। 15 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए शॉर्ट।

01:50 PM: ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 ओवर के बाद 34/2, डार्सी शॉर्ट 14 और मैक्सवेल 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।

01:43 PM: भारत के खाते में दूसरी सफलता, 3.5 ओवर में 27 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का गिरा दूसरा विकेट। खलील अहमद की गेंद पर क्रिस लिन का कैच कुणाल पांड्या ने लपका। लिन 13 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट। ग्लेन मैक्सवेल पहुंचे डार्सी शॉर्ट का साथ देने।

01:28 PM: दूसरे छोर से खलील अहमद करने आए गेंदबाजी।

01:23 PM: ऑस्ट्रेलिया को लगा पहला झटका, भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एरन फिंच ने ऋषभ पंत को थमाया कैच। 0.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1/1, बिना खाता खोले आउट हुए फिंच।

01:20 PM: ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज एरन फिंच और डार्सी शॉर्ट क्रीज पर, भारत के लिए पहला ओवर फेंक रहे हैं भुवनेश्वर कुमार।

01:10 PM: ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज बिली स्टानलेक के एड़ी में चोट लग गई है, जिसके चलते वो दूसरी टी20 मैच में नहीं खेल रहे हैं।

प्लेइंग इलेवनः

भारतः रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद।

ऑस्ट्रेलियाः एरन फिंच, डार्सी शॉर्ट, क्रिस लिन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉयनिस, बेन मैकडरमॉट, एलेक्स कैरी, एंड्रयू टाई, एडम जाम्पा, जेसन बेहरन्डॉर्फ, नाथन कूल्टर नाइल।

भारत को पहले टी20 मैच में चार रनों से हार का सामना करना पड़ा था। भारत अगर ये मैच हारता है तो लगातार सात टी20 सीरीज जीतने का उसका क्रम टूट जाएगा। पहले मैच में शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी की थी। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव सबसे सफल रहे थे।

