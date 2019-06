LIVE CWC 2019; SL vs AFG: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के 7वें मुकाबले में कार्डिफ के सोफिया गार्डंस ग्राउंड पर अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं। मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दोनों ही टीमों को विश्व कप के अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका को पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। अब दोनों ही टीमों की कोशिश यह मैच जीतकर विश्व कप में अपना खाता खोलने की होगी। नीचे पढ़ें मैच का लाइव अपडेट...

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

Follow The Live Updates of SLvsAFG WC Match Below:

02:42 PM: इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

श्रीलंका: लाहिरु थिरिमन्ने, दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुसल परेरा (विकेटकीपर), कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजया डि सिल्वा, थिसारा परेरा, इसुरू उडाना, नुवान प्रदीप, सुरंगा लकमल, लसिथ मलिंगा।

अफगानिस्तान: मोहम्मद शहजाद (विकेटकीपर), हजरातुल्ला जजई, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी, मोहम्मद नबी, गुल्बादीन नाएब (कप्तान), नजिबुल्लाह जादरान, राशिद खान, दौलत जादरान, मुजीब उर रहमान, हामिद हसन।

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।