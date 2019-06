LIVE CRICKET WC 2019; SA vs BAN : तमीम इकबाल आउट, सौम्य सरकार क्रीज पर

इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में खेले जा रहे क्रिकेट विश्व कप 2019 का 5वां मुकाबला लंदन के केनिंग्टन ओवल ग्राउंड पर दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को बीच खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच से बांग्लादेश अपने विश्व कप अभियान की शुरूआत कर रहा है वहीं दक्षिण अफ्रीका का इस विश्व कप में यह दूसरा मुकाबला है। अपने पहले मैच में उसे इंग्लैंड के हाथों 104 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश की टीम विश्व कप में अपने खिलाड़ियों की फिटनेस की समस्या से जूझ रही है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम टीम संयोजन को लेकर उलझी हुई है। फिलहाल दोनों ही टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेंगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

03:50 PM: बांग्लादेश ने 10वें ओवर की समाप्ति पर तमीम इकबाल का विकेट गंवाकर 65 रन बना लिए हैं। सौम्य सरकार 36 और शाकिब अल हसन 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए सिर्फ एंडिले फेलुकवायो ने सफलता हासिल की है। उन्होंने तमीम इकबला को 16 रन के निजी स्कोर पर विकेटकीपर क्विंटन डि कॉक के हाथों कैच आउट कराया।

03:26 PM: पांचवें ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 28-0 है। सौम्य सरकार 18 और तमीम इकबाल 8 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अब तक सिर्फ लुंगी एन्गिडी और कगीसो रबाडा ने गेंदबाजी की है।

03:06 PM: पहले ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 रन बनाए हैं। सौम्य सरकार और तमीम इकबाल ने बांग्लादेश की पारी शुरू की है। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एन्गिडी ने गेंदबाजी की शुरूआत की।

02:45 PM: इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

बांग्लादेश: तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मुश्फीकुर रहीम (विकेटकीपर), मोहम्मद मिथुन, महमुदुल्लाह, मोसाद्देक हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहदी हसन, मशरफे मुर्तजा (कप्तान), मुस्ताफिजुर रहमान।

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, फैफ डु प्लेसी (कप्तान), रासी वान डर डुसेन, जीन पॉल ड्यूमिनी, डेविड मिलर, एंडिले फेलुकवायो, क्रिस मौरिस, कगीसो रबाडा, लुंगी एन्गिडी, इमरान ताहिर।

