LIVE CWC 2019; NZ vs SL: श्रीलंका ने गंवाया पहला विकेट, थिरिमाने आउट

ICC Cricket World Cup 2019, Match No 3rd between New Zealand vs Sri Lanka: ​आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का तीसरा मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डंस ग्राउंड पर न्यूजीलैंड और श्री लंका की टीमों के बीच खेला जा रहा है। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। नए कप्तान दिमुथ करूणारत्ने चार साल बाद वनडे टीम में लौटे हैं और पिछले 9 में से आठ वनडे हार चुकी टीम की जिम्मेदारी उन पर है। वहीं, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में आज तक 6 बार सेमीफाइनल और 1 बार फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड की टीम की कमान केन विलियमसन संभाल रहे हैं। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर विश्व कप में अपने अभियान की विजयी शुरुआत करना चाहेंगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

03:27 PM: श्रीलंका ने 5वें ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाकर 25 रन बना लिए हैं। कुसल परेरा 12 और दिमुथ करुणारत्ने 9 रन बनाकर क्रीज पर हैं। न्यूजीलैंड की ओर से अब तक मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट ने गेंदबाजी की है। हेनरी ने ही थिरिमाने को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दिया।

03:09 PM: मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में लाहिरु थिरिमाने को पगबाधा आउट कर श्रीलंका के पहले विकेट का पतन कर दिया। थिरिमाने 5 रन बना सके। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के साथ कुसल परेरा मौजूद है।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI

न्यूजीलैंड: मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो, केल विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, टॉम लाथन (विकेटकीपर), जेम्स नीसम, कॉलिन डि ग्रैंडहोम, मिशेल सैंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट।

श्रीलंका: दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), लाहिरु थिरिमाने, कुसल परेरा (विकेटकीपर), कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डि सिल्वा, थिसारा परेरा, इसिरू उडाना, जीवन मेंडिस, सुरंगा लकमल, लसिथ मिलंगा।

