IPL T20 Challenge LIVE: ट्रेलब्लेजर्स की आधी टीम लौटी पवेलियन

आईपीएल 2018 के क्वालीफायर फर्स्ट मुकाबले से पहले ट्रेलब्लेजर्स और सुपरनोवाज महिला टीमों के बीच वानखेड़े स्टेडियम में एग्जिबिशन मैच खेला जा रहा है। ट्रेलब्लेजर्स की कप्तानी स्मृति मंधाना और सुपरनोवाज की कप्तानी हरमनप्रीत कर रही हैं। मैच में सुपरनोवा की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच में भारत के अलावा अन्य देशों की महिला क्रिकेटर्स भी शामिल हैं।

टीमें:

ट्रेलब्लेजर्स: एलिसा हिली (w), स्मृति मंधाना (c), सुजी बेट्स, दीप्ति शर्मा, बेथ मूनी, जेमिमा रोड्रिगेज, डेनियल हेजेल, शिखा पाण्डेय, ली तहुहू, झूलन गोस्वामी, एकता बिष्ट, पूनम यादव, डायलन हेमलता।

सुपरनोवाज: डेनियल याट, मिथाली राज, मेग लैनिंग, हरमनप्रीत कौर (c), सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, वेदा कृष्णमूर्ति, तानिया भाटिया (w), पूजा वस्त्राकर, मेगन स्कट, राजेश्वरी गायकवाड़, मोना मेशराम, अनुजा पाटिल।

Follow The Live Updates Below:

15:24 PM: 18वें ओवर की समाप्ति पर ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर 113-5। शिखा पाण्डेय और सूजी बेट्स की जोड़ी क्रीज पर है।

15:18 PM: 17वें ओवर की समाप्ति पर ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर 107-5। शिखा पाण्डेय और सूजी बेट्स की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है।

14:50 PM: 10 ओवर के बाद ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर 65/4, सूजी बेट्स 11 और रोड्रिगुएज 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।

14:43 PM: राजेश्वरी गायकवाड़ ने दीप्ती शर्मा को आउट कर ट्रेलब्लेजर्स को चौथा झटका दिया। कैच कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लपका। 22 गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हुईं दीप्ती।

14:39 PM: आठ ओवर के बाद ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर 52/3, दीप्ती शर्मा और सूजी बेट्स क्रीज पर जमी हुई हैं।

14:32 PM: छह ओवर की समाप्ति पर ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर 43-3। मेगन स्कट ने बेथ मूनी को 4 रन की निजी योग पर वेदा कृष्णमूर्ति के हाथों कैच आउट कराया और ट्रेलब्लेजर्स को तीसरा झटका दिया।

14:18 PM: तीन ओवर की समाप्ति पर ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर 25-2। एलिस पेरी के इस ओवर में 8 रन बने और सुपरनोवा ने स्मृति मंधाना का विकेट गंवाया।

14:14 PM: एलिस पेरी ने कप्तान स्मृति मंधाना को 14 रन के निजी योग पर आउट कर सुपरनोवा को दूसरा झटका दिया। स्मृति को हरमनप्रीत कौर ने कैच किया। अब बेथ मूनी क्रीज पर सूजी बेट्स का साथ निभाने के लिए आई हैं।

14:10 PM: दूसरे ओवर की समाप्ति पर ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर 17-1। मेगन स्कट ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए और एलिसा हिली को 7 रन के निजी योग पर डेनियल याट के हाथों कैच आउट कराया। अब सूजी बेट्स बैटिंग के लिए आई हैं।

14:04 PM: पहले ओवर की समाप्ति पर ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर 12-0। ट्रेलब्लेजर्स के लिए कप्तान स्मृति मंधाना और एलिसा हिली ने पारी की शुरुआत की। अनुजा पाटिल के इस ओवर में मंधाना और हिली ने एक-एक चौका लगाया।

13:50 PM: आईपीएल में पहली इस तरह के मैच का आयोजन हो रहा है. महिलाओं के आईपीएल से पहले इस मैच को बेहद अहम माना जा रहा है। सीओए की सदस्य और पूर्व भारतीय कप्तान डायना एडुलजी ने सभी महिला खिलाड़ियों को इस मैच के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

CoA member and former @BCCIWomen captain Diana Edulji says - “Today promises to be a landmark day for the women's game and its future. To everyone who has made this possible, congratulations. And all the best 👍🏻👍🏻” #GoGirls #IPLwomen