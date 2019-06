LIVE CWC 2019; NZvsBAN: न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला

बांग्लादेश आज यहां 'द ओवल' मैदान पर आईसीसी विश्व कप- 2019 के अपने दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना कर रहा है। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में ही दक्षिण अफ्रीका को मात देने वाली बांग्लादेश की टीम के सामने अब न्यूजीलैंड की चुनौती होगी और उसके खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए बांग्लादेश को एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा। बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को मात दे सभी को हैरान कर दिया था और बता दिया था कि उसे फिसड्डी या कमजोर टीम के तौर पर आंका नहीं जा सकता, और जो यह गलती करेगा उसका हश्र दक्षिण अफ्रीका जैसा हो सकता है। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

Follow The Live Updates of This Match Below:

5:35 न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला



टीमें :



न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम ब्लंडल, ट्रेंट बाउल्ट, कोलिन डी ग्रांडहोम, लॉकी फग्यूर्सन, मार्टिन गुप्टिल, टॉम लाथम, कोलिन मनुरो, जिम्मी नीशाम, हेनरी निकोलस, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, रॉस टेलर।



बांग्लादेश : मशरफे मुर्तजा (कप्तान), तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शब्बीर रहमान, रुबेल हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, अबु जायेद, महामदुल्लाह, मोहम्मद सैफुद्दीन, मोसद्दक हुसैन, शाकिब अल हसन, मेहेदी हसन, लिटन दास (विकेटकीपर), मुश्फीकुर रहीम (विकेटकीपर), मोहम्मद मिथुन।