India vs South Africa LIVE, Ind vs SA Cricket Score, World Cup Streaming: भारत टूर्नामेंट में चाहेगा विजयी आगाज, वापसी पर होंगी दक्षिण अफ्रीका की निगाहें

India vs South Africa, India vs South Africa LIVE, IND vs SA Score: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के 9वें मुकाबले में आज भारत अपने अभियान की शुरूआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कर रहा है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथैम्प्टन के 'द रोज बाउल स्टेडियम' में खेला जाना है। इस बार टीम इंडिया को खिताब के प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। बाकी टीमें विश्व कप में अब तक दो-दो मैच खेल चुकी हैं, जबकि भारत का यह पहला मैच है। टूर्नामेंट का पहला मैच हमेशा अहम होता है और इस बार भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से है, जिसका मनोबल इंग्लैंड और बांग्लादेश से हारकर पहले ही टूटा हुआ है। तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी चोट के कारण टीम से बाहर हैं, जबकि डेल स्टेन कंधे की चोट के कारण पूरे विश्व कप से ही बाहर हो चुके हैं। वहीं, हाशिम अमला को पहले मैच में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर की गेंद हेलमेट पर लगी थी और उनका खेलना भी तय नहीं है। दूसरी ओर भारतीय टीम को एक हफ्ते की तैयारी का मौका मिला है और खिलाड़ी इस मुकाबले में बिल्कुल तरोताजा होकर उतरेंगे। मैच में टॉस अहम होगा। दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस जीतने पर पहले गेंदबाजी का ही फैसला करेंगे ऐसी उम्मीद है।

Follow The Live Updates of This Match Below:

13:00 PM: दोनों देशों की संभावित टीमें:

भारत : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, महेंद्र सिंह धौनी, केदार जाधव, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार।

दक्षिण अफ्रीका : फैफ डु प्लेसी (कप्तान), क्विंटन डि कॉक, एडेन मार्करम, हाशिम अमला, जेपी ड्यूमिनी, कगीसो रबाडा, ड्वेन प्रीटोरियस, एंडिले फेलुक्वायो, इमरान ताहिर, क्रिस मौरिस, रासी वान डेर डुसेन।

