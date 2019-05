LIVE CWC 2019; PAK vs WI: पाकिस्तान की पारी शुरू, फखर और इमाम क्रीज पर

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के दूसरे मैच में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड पर एक दूसरे से भिड़ रही हैं। मैच में वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की टीम इन दिनों बहुम खराब फॉर्म से गुजर रही है। उसने विश्व कप में उतरने से पहले 10 वनडे मैचों में लगातार हार का सामना किया है। वहीं, वेस्ट इंडीज की टीम ने हाल के दिनों में काफी सुधरा हुआ प्रदर्शन किया है। दोनों ही टीमों की कोशिश यह मुकाबला जीतकर अपने विश्व कप अभियान की विजयी शुरुआत करने की होगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए LINK पर CLICK करें

Follow The Live Updates of PAK vs WI WC Match Below

03:08 PM: फखर जमां और इमाम उल हक ने पाकिस्तानी की पारी शुरू की। वेस्ट इंडीज के लिए शेल्डन कॉटरेल ने गेंदबाजी की अगुवाई की। उनके पहले ओवर में बल्ले से कोई रन नहीं बना। एक रन सिर्फ वाइड का बना।

02:45 PM: पिच रिपोर्ट: माइकल होल्डिंग ने अपनी पिच रिपोर्ट में बताया है कि ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर आज हल्के बादल छाए हुए हैं। विकेट पर हल्की सी घास छोड़ी गई है, लेकिन तेज गेंदबाजों को इससे बहुत ज्यादा सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। पिच क्यूरेटर ने बताया है कि पिच में नमी बिल्कुल भी नहीं है और गेंदबाजों को विकेट निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर मैच शुरू होने के पहले 10 ओवर तक पिच से थोड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों की बल्ले-बल्ले होगी।

02:40 PM: इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI

पाकिस्तान: इमाम-उल-हक, फखर जमां, बाबर आजम, हारिस सोहेल, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद (विकेटकीपर/कप्तान), इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर।

वेस्ट इंडीज: क्रिस गेल, शाई होप, डैरेन ब्रावो, शिमरोन हेटमायर, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर (कप्तान), कार्लोस ब्रैथवेट, एश्ले नर्स, शेल्छन कॉटरेल, ओशाने थॉमस।

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।