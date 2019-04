LIVE IPL 2019; MIvsKXIP: गेल और राहुल ने पंजाब को दी दमदार शुरूआत

आईपीएल 2019 में 24वां मैच मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुंबई की टीम ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह सिद्धेश लाड को अंतिम एकादश में मौका मिला है। मैच में कीरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच 30 मार्च को हुए मुकाबले में पंजाब ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच में मुंबई की टीम पंजाब से हार का बदला लेना चाहेगी। अश्विन के नेतृत्व वाली किंग्स इलेवन पंजाब टीम ने अब तक अपने 6 मुकाबलों में 4 में जीत दर्ज की ​है और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं मुंबई की टीम ने अब तक जो 5 मुकाबले खेले हैं उसमें 3 में उसे जीत और 2 में हार मिली है। नीचे पढ़ें मैच का लाइव अपडेट...

08:45 PM: आठवें ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 69-0 है। क्रिस गेल 28 और केएल राहुल 40 रन बनाकर क्रीज पर हैं। राहुल चाहर के इस ओवर में केएल ने एक चौका जड़ा, जिसकी मदद से कुल 6 रन बने।

08:39 PM: सातवें ओवर की समाप्ति के बाद किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 63-0 है। अल्जारी जोसेफ के इस ओवर में केएल राहुल ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया। जिसकी मदद से इस ओवर कुल 13 रन बने। केएल राहुल 35 और क्रिस गेल 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।

08:34 PM: छठे ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 50-0 है। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में केएल राहुल ने एक चौका लगाया। इस ओवर में कुल 7 रन बने।

08:29 PM: पांचवें ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 43-0 है। जेसन बेहरेनडोर्फ के इस ओवर में क्रिस गेल ने तीन छक्के और एक चौका लगाया। जिसकी मदद से इस ओवर में कुल 23 रन बने। गेल 25 और राहुल 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

08:21 PM: चौथे ओवर की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 20-0 है। केएल राहुल 17 और क्रिस गेल 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अल्जारी जोसेफ के इस ओवर में कुल 9 रन बने। जिसमें केएल राहुल ने एक छक्का लगाया और तीन रन सिंगल से बने।

08:16 PM: तीसरे ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 11-0 है। जेसन बेहरेनडोर्फ के इस ओवर में केएल राहुल ने एक चौका लगाया। तीन रन सिंगल से बने।

08:10 PM: दूसरे ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 4-0 है। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में केएल राहुल और क्रिस गेल सिर्फ 3 रन बना सके।

08:05 PM: पहले ओवर की समाप्ति पर पंजाब ने बिना किसी नुकसान पर 1 रन बनाया है। जेसन बेहरेनडोर्फ के इस ओवर में सिर्फ एक रन बना। क्रिस गेल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी क्रीज पर है।

07:45 PM: इस मुकाबले में रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह कीरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं। सिद्धेश लाड को रोहित शर्मा की जगह अंतिम एकादश में मौका दिया गया है।

07:40 PM: मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

किंग्स इलेवन पंजाब: लोकेश राहुल (विकेटकीपर), क्रिस गेल, करुण नायर, सरफराज खान, डेविड मिलर, मनदीप सिंह, रविचंद्रन अश्विन (कप्तान), सैम कुरेन, हार्डस विलजोएन, मोहम्मद शमी, अंकित राजपूत।

मुंबई इंडियंस: सिद्धेश लाड, क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्रुणाल पंड्या, कीरन पोलार्ड (कप्तान), हार्दिक पंड्या, राहुल चाहर, अल्जारी जोसेफ, जेसन बेहरेनडोर्फ, जसप्रीत बुमराह।

