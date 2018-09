IND vs ENG 4th Test, Day-4 LIVE:भारत को लगा दूसरा झटका, राहुल के बाद पुजारा भी आउट

भारत और इंग्लैंड के बीच साउथैम्प्टन के द रोज बाउल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल चल रहा है। इंग्लैंड दूसरी पारी में 271 रन पर ऑलआउट हो गया। इसी के साथ भारत को जीत के लिए 245 रन बनाने हैं। हालांकि दूसरी पारी में भारत की शुरुआत खराब रही हैं और राहुल शून्य पर आउट हो गए हैं। पुजारा और शिखर धवन क्रीज पर मौजूद हैं।

जोस बटलर (69) की अर्धशतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 96.1 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 271 रन बनाए। मेजबान टीम इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में बटलर के अलावा, कप्तान जोए रूट (48) और सैम करन (46) ने भी अहम योगदान दिया। जेम्स एंडरसन (1) नाबाद रहे।

भारत के लिए इंग्लैंड की दूसरी पारी में मोहम्मद शमी ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। इसके अलावा, ईशांत शर्मा ने दो विकेट चटके। जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने एक-एक सफलता हासिल की। कप्तान रूट और सैम करन रनआउट हुए। टीम इंडिया के लिए यह टेस्ट मैच बहुत अहम है क्योंकि इस मैच में हार का मतलब सीरीज गंवाना है। इंग्लैंड इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है।

4:32 PM (WICKET)- जेम्स एंडरसन ने भारत को सबसे बड़ा झटका देते हुए पुजारा को 5 रन पर LBW आउट कर दिया।

4:10 PM (WICKET) - स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल काफी नीची रह गई और के एल राहुल के बल्ले से लगकर सीधा विकेट में जा लगी। इसी के साथ राहुल शून्य पर बोल्ड हो गए। राहुल के आउट होने के बाद चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर आ गए हैं।

5:55 PM (भारत की पारी शुरू)- भारत की दूसरी पारी शुरू। शिखर धवन और के एल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के सामने 245 रनों का बेहद मुश्किल लक्ष्य है।

3:50 PM (इंग्लैंड की पारी खत्म) - सैम करन को ईशांत शर्मा ने रनआउट किया और इसी के साथ इंग्लैंड की पारी 271 रन पर खत्म हो गई। भारत के सामने 245 रन का मुश्किल लक्ष्य है।

