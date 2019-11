IND vs BAN, 1st T20I LIVE: भारत को लगा बड़ा झटका, रोहित पवेलियन लौटे

भारत और बांग्लादेश(India vs Bangladesh) के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हो गया है। इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा संभाल रहे हैं। बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है। भारत की तरफ से इस मैच में ऑलराउंडर शिवम दुबे अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत कर रहे हैं।

India vs Bangladesh Live Score and match updates-

07.25 PM: रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शिखर धवन और केएल राहुल की जोड़ी क्रीज पर है। दोनों बल्लेबाज 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत का स्कोर 5 ओवर के बाद 29-1 है

07.10 PM: भारत को कप्तान रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा है। रोहित पारी के पहले ही ओवर में आउट हो गए। इस समय भारत का स्कोर 10-1 है।

07.00 PM: भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच शुरू हो गया है। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी क्रीज पर है।

06.40 PM: यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, क्रुणाल पांड्या, शिवम दूबे, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, खलील अहमद

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: महमुदुल्लाह (कप्तान), मोहम्मद नइम, अफिफ हुसैन, मोसादेक हुसैन, अनिमुल इस्लाम, लिटन दास, मुश्फीकुर रहीम,, अल अमिन हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, शाइफुल इस्लाम, सौम्य सरकार

बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है।

Bangladesh wins the toss and elects to bowl first in the 1st T20I at Delhi. #INDvBAN

भारत की तरफ से शिवम दुबे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं।

Proud moment for Shivam Dube who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia.

Go well, Shivam



