LIVE WC 2019; ENG vs SA: द. अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मुकाबला लंदन के केनिंग्टन ओवल मैदान पर मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फैफ डु प्लेसी ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इंग्लैंड इस समय आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 टीम है। जबकि दक्षिण अफ्रीका दुनिया की तीसरे नंबर की टीम है। दोनों ही टीमों में एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं। इस मुकाबले के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें आज तक विश्व कप खिताब नहीं जीत सकी हैं। ये दोनों टीमें पहला मुकाबला जीतकर अपने विश्व कप अभियान की शुभ शुरुआत करना चाहेंगी। इंग्लैंड की टीम की अगुवाई इयोन मोर्गन कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान फैफ डु प्लेसी के हाथों में है। नीचे पढ़ें मैच का लाइव अपेडट...

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

Follow The Live Updates of ENG vs SA Match Below

02:51 PM: सौरव गांगुली और नोसिर हुसैन ने अपनी पिच रिपोर्ट में कहा है, 'लंदन के केनिंग्टन ओवल ग्राउंड की पिच पर इस मुकाबले के लिए हल्की घास छोड़ी गई है। जिससे तेज गेंदबाजों को मैच की शुरुआत में जरूर कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यह मदद कम हो जाएगी और बल्लेबाजों के पास रन बनाने का अच्छा मौका होगा। ओवल में तेज धूप खिली हुई है और आसमान में बादलों का नामोनिशान नहीं है। ऐसे में यह एक अच्छा बैटिंग सर्फेस साबित हो सकता हैै।'

A new-look team against a side that has undergone a radical, remarkable transformation: England and South Africa clash in just a few hours' time in the #CWC19 opener! 😍 #WeAreEngland #ProteaFire pic.twitter.com/YF9GNIhu9q