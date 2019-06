ICC WC 2019 AUSvAFG: अफगानिस्तान को दूसरा झटका, जजई भी लौटे पवेलियन

गत चैंपियन और खिताब की सबसे बड़ी दावेदार ऑस्ट्रेलिया विश्वकप-2019 में अपने अभियान की शुरुआत आज मजबूत इरादों वाली अफगानिस्तान के खिलाफ कर रही है। अफगानिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में अपना पदार्पण कर रही है, लेकिन 'बिग शो' के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने दोनों अभ्यास मैचों में इंग्लैंड को 12 रन से और श्रीलंका को 5 विकेट से हराने के बाद ऊंचे आत्मविश्वास के साथ गैर अनुभवी अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के लिये आश्वस्त दिख रही है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार उतर रही अफगान टीम ने अपने पिछले प्रदर्शन और अभ्यास मैच में 1992 की चैंपियन पाकिस्तान को जिस तरह तीन विकेट से पराजित किया, उसके बाद इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

6.35PM: अफगानिस्तान का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन है। रहमत 20 और शाहिदी 6 रन बनाकर खेल रहे हैं।

6.30 PM: अफगानिस्तान का स्कोर 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन है। रहमत 11 और शाहिदी 6 रन बनाकर खेल रहे हैं।

6.24 PM: अफगानिस्तान का स्कोर 4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन है। रहमत 10 और शाहिदी 5 रन बनाकर खेल रहे हैं।

6.15 PM: अफगानिस्तान का स्कोर 2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन है।

6.10 PM: अफगानिस्तान का दूसरा विकेट गिरा। 1.2 ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर एलेक्स कैरी ने हजरतुल्लाह जजई को स्टंप आउट किया। जजई भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज हशमतुल्ला शाहिदी आए हैं।

06:07 PM: अफगानिस्तान का स्कोर 1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन है।

06:02 PM: मैच की तीसरी गेंद पर अफगानिस्तान को पहला झटका लगा। मिशेल स्टार्क की गेंद पर मोहम्मद शहजाद बोल्ड हुए। शहजाद बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज रहमत शाह आए हैं।

05:40 PM: ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI: एरोन फिंच, डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीन स्मिथ, ग्लैन मैक्सवैल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, नाथन कूल्टर नाइल, मिशेल स्टार्क, एडम जांपा।

05:35 PM: अफगानिस्तान प्लेइंग XI: मोहम्मद शहजाद, हजरतुल्लाह जजई, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, राशिदा खान, मुजीब उर रहमान, हामिद हसन, दावत जादरान

05:30 PM: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।