LIVE IPL 2019, KXIPvsDC: पंजाब के तीन विकेट गिरे, गेल खेल रहे हैं तूफानी पारी

इंडियन प्रीमियर में आज दिल्ली और पंजाब के बीच आईपीएल का 37वां मैच दिल्ली के फिरोजशाह स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दिल्ली की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली 40 रनों की हार के बाद आठ टीमों की तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। गुरुवार को हुए मैच से पहले वह दूसरे स्थान पर थी। ऐसे में दिल्ली की कोशिश जीत की पटरी पर लौटने के साथ-साथ तालिका में अपना खोया स्थान हासिल करना होगा।

08:46 PM: पंजाब के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल इस मैच में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मात्र 25 गेंदों पर अपना पचासा पूरा कर लिया है।

08:43 PM: पंजाब ने अपना तीसरा विकेट डेविड मिलर के रूप में गंवाया जब उन्हें अक्षर पटेल ने पृथ्वी शॉ के हाथों कैच कराया।

08:36 PM: पंजाब ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। क्रीज पर अभी क्रिस गेल और डेविड मिलर मौजूद हैं।

08:25 PM: दिल्ली के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पंजाब को दूसरा झटका देते हुए मयंक अग्रवाल को वापस पवेलियन भेज दिया।

08:08 PM: दूसरे ओवर में संदीप लामिछाने ने केएल राहुल को आउट कर पंजाब को दिया पहला झटका।

08:00 PM: बैटिंग करने उतरे पंजाब के बल्लेबाज केएल राहुल और क्रिस गेल।

07:43 PM: यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कैसी है

