IPL के हर सीजन में कौन-सी टीम हुई सबसे पहले बाहर, DC ने की शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी

Delhi Capitals becomes the first team to be out of IPL 2023: आईपीएल 2023 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से प्लेऑफ की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगेगी। साथ ही यह भी पता चलने लगा है कि किस टीम का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। डेविड वॉर्नर की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) 16वें सीजन से आधिकारिक तौर पर बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। डीसी फिलहाल 8 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें पायदान पर है। दिल्ली ने 12 मैचों में से 8 गंवाए और 4 जीते हैं। वॉर्नर ब्रिगेड अगर बचे हुए दो मैच जीतने में सफल भी रहती है तो 12 अंकों तक ही पहुंच पाएगी।

नियमित कप्तान ऋषभ पंत के चोटिल होने की बाद वॉर्नर को दिल्ली की कमान मिली। लेकिन दिल्ली की टीम ने शुरू से ही निराशाजनक प्रदर्शन किया। डीसी ने लगातार पांच मैचों में शिकस्त झेलने के बाद टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की। डीसी ने अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर), सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच), गुजरात टाइटंस (जीटी), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) को मात दी है। दिल्ली की आखिरी दो मैचों में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से भिड़ंत होगी। डीसी ने मौजूदा सीजन से बाहर होते ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। दिल्ली आईपीएल में तीन बार सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होने वाली संयुक्त रूप से पहली टीम बन गई है। उसके अलावा डेक्कन चार्जर्स के साथ ऐसा हुआ। बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद से पहले आईपीएल में हैदराबाद फ्रेंचाइजी का नाम डेक्कन चार्जर्स हुआ करता था। वहीं, दो बार सबसे पहले सीजन से बाहर होने वाली टीम- पंजाब और बैंगलोर हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट, पुणे वारियर्स इंडिया, एसआरएच, चेन्नई, मुंबई इंडियंस और केकेआर सिर्फ एक मर्तबा सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हुईं।

आईपीएल के हर सीजन में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम

2008 - डेक्कन चार्जर्स

2009 - केकेआर

2010 - पंजाब

2011 - डेक्कन चार्जर्स

2012 - डेक्कन चार्जर्स

2013 - पुणे वारियर्स इंडिया

2014 - दिल्ली

2015 - पंजाब

2016 - राइजिंग पुणे सुपर जायंट

2017 - आरसीबी

2018 - दिल्ली

2019 - आरसीबी

2020 - सीएसके

2021 - एसआरएच

2022 - मुंबई

2023 - दिल्ली