PICS: सेना की 15 दिनों की ट्रेनिंग करके वापस लौटे धौनी, फैन्स को ऐसे किया खुश

MS Dhoni Returned from Jammu-Kashmir: भारत के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में प्रादेशिक सेना की 15 दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद वापस लौट आए। धौनी 30 जुलाई को प्रादेशिक सेना की 106 टीए बटालियन के साथ जुड़े थे। उन्होंने करीब दो सप्ताह तक बटालियन के साथ ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। धौनी को कश्मीर घाटी के अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया जहां वह सेना के जवानों के साथ रहे।

ट्रेनिंग के दौरान उन्हें गश्त के लिए भेजा गया। धौनी 15 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान उरी और अनंतनाग भी गए। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वह लद्दाख में थे, जिसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लद्दाख में वह सेना के अस्पताल गए और मरीजों तथा लोगों से मुलाकात की।

धौनी ने विश्वकप के बाद सेना की ट्रेनिंग करने की इच्छा जाहिर की थी और वेस्टइंडीज दौरे में सीमित ओवरों के लिए खुद को अनुपलब्ध घोषित किया था। ट्रेनिंग से लौटे धौनी को लेह और दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान धौनी ने फैन्स के साथ जमकर सेल्फी ली और उन्हें खुश किया। सोशल मीडिया पर फैन्स धौनी की एयरपोर्ट से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

Major Pradeep Arya presents a book to Lt. Col. Mahendra Singh Dhoni in the beautiful valley. ❤️#IndianArmy #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/yla2xNbxHx — Mahi Shiwankar 🇮🇳❤ (@mahishiwankar07) August 17, 2019

Majestic Mahi’s totally killing it, & we cannot stop gazing at his pictures. ❤️



Exclusive photo right from the valley!🇮🇳#IndianArmy #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/cGCequ5gdQ — Mahi Shiwankar 🇮🇳❤ (@mahishiwankar07) August 17, 2019

.@msdhoni on his arrival yesterday at Delhi Airport after his 2 weeks stint with the Indian Army in Jammu & Kashmir valley! 💙😇#IndianArmy #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/5NFXX6ueYO — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) August 17, 2019

Lt. Col. MS Dhoni celebrates Independence Day 2019 with Jawans in Ladak today!

#MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/q0MYjAF2ZH — MS Dhoni MS Dhoni (@Dhoni7_fc) August 16, 2019

Lieutenant Colonel with spending quality time with soldiers at army hospital 🇮🇳❤️#MSDhoni #Dhoni #ParaMSD pic.twitter.com/0DYeHktHxw — Dhoni Raina Team (@dhoniraina_team) August 14, 2019

धौनी ने लेह में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने जम्मू एवं कश्मीर में बच्चों के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर क्रिकेट खेलते हुए धौनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।फोटो में धौनी गेंद को मारते हुए दिख रहे हैं। रिपोटर्स की मानें तो धौनी ने लेह में क्रिकेट अकादमी खोलने का वादा किया है।

38 साल के महेंद्र धौनी ने क्रिकेट से दो महीनों का आराम लिया है और सेना के साथ समय बिताने का फैसला किया था। धौनी टैरिटोरियल आर्मी-106 टीए बटालियान (पैरा) के साथ 30 जुलाई को जुड़े थे और दो सप्ताह तक उनके साथ अभ्यास किया।