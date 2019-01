VIDEO: दिग्गज विवियन रिचर्ड्स ने चेतेश्वर पुजारा को बताया खरा सोना

अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज रहे वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने इस उपलब्धि को शानदार करार दिया। वहीं, रिचर्ड्स ने चेतेश्वर पुजारा की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें खरा सोना करार दिया है। चेतेश्वर पुजारा ने तीन शतकों के साथ श्रृंखला में तीन शतक और 74 की औसत से 521 रन बनाए। रिचर्ड्स ने कहा, 'भारतीय टीम और मेरे दोस्त रवि शास्त्री को बधाई।' भारतीय टीम ने चार मैचों की श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम किया।

Remarkable performance from @imVkohli and team down under. Exceptional batting from @cheteshwar1 as well in such difficult conditions, going on to make history.



And @RaviShastriOfc, keep up the great work with the team. All the best! @BCCI pic.twitter.com/MYmwoaMBHk